La meilleure boulangerie de France J1 : Grand Est

Pour cette 3e semaine de roadtrip, notre jury part à la découverte des gourmandises du Grand Est, du Haut-Rhin au Bas-Rhin en passant par les Vosges ou encore la Meurthe-et-Moselle ! Et c’est en sillonnant les vignobles, la plaine d’Alsace et les routes vosgiennes, que Bruno et Norbert profiteront des différentes spécialités de la région pour lancer une ultime épreuve à nos boulangers. Un défi qui va faire appel à leur créativité et qui risque bien de les sortir de leur zone de confort. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?