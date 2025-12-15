La meilleure boulangerie de France J1 : Île-de-France

Lire la vidéo

La Meilleure Boulangerie de France repart pour un road-trip à travers toutes les régions de l’Hexagone. Ce nouveau voyage gourmand à la découverte des plus belles boulangeries sera aussi l’occasion de faire un véritable tour de France du terroir, de producteurs locaux et du patrimoine culturel. La cheffe pâtissière Chiara Serpaggi intègre le jury composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran, et l’équipe sera parfois accompagnée du chef Danny Khezzar, qui viendra lui aussi partager cette aventure.