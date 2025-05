La meilleure boulangerie de France J2 : Auvergne-Rhône-Alpes

Lire la vidéo

Pour cette 11e semaine de roadtrip, nous retrouvons Bruno et Norbert en Auvergne Rhône-Alpes. Gigantesque région aux paysages et terroirs contrastés, Bruno et Norbert se rendront plus particulièrement sur les monts enneigés de Savoie, Haute-Savoie et de l’Isère. Mais n’oublieront pas de redescendre dans les riches plaines de la Saône et du Rhône. Avec un petit crochet exceptionnel de l’autre côté de la frontière, en Suisse, à la découverte d’un boulanger helvète qui a dévoué sa vie à l’amour de la boulangerie française. Ils profiteront de ce très riche terroir culinaire pour lancer des défis gourmands à nos boulangers. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?