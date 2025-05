La meilleure boulangerie de France J2 : Bourgogne-Franche-Comté

Pour cette 4e semaine de roadtrip, notre jury part à la découverte des boulangeries de la région Bourgogne-Franche-Comté, réputée pour son terroir riche en spécialités culinaires. Le voyage commence à Dijon, passe par les routes vallonnées du Doubs et du Jura, en faisant un crochet par le joli département boisé et nature de la Haute-Saône. Après avoir découvert leur boutique, leur produit signature et leur pain fétiche, Bruno et Norbert lanceront de gourmands défis à nos boulangers. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?