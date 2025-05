La meilleure boulangerie de France J2 : Pays de la Loire

Lire la vidéo

Pour cette 10e semaine de roadtrip, Bruno et Norbert se rendent en Pays de Loire à la recherche de la meilleure boulangerie. Ils vont sillonner les magnifiques paysages de cette région, des bords de Loire au bord de mer de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Sans oublier de dénicher les meilleures spécialités locales pour défier nos boulangers sur leur technique et leur créativité. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?