La meilleure boulangerie de France J3 : Corse

Pour cette 9e semaine de roadtrip, Norbert et Bruno se rendent sur l’Île de beauté. Entre bords de mer éblouissants et montages escarpées, petits villages pittoresques et grandes villes historiques, le jury va en prendre plein les yeux et les papilles, et lancera des défis aux boulangers autour des spécialités locales. Vous profiterez également des conseils de notre MOF préféré, Bruno Cormerais, pour réaliser chez vous simplement et parfaitement un pain rustique. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?