La meilleure boulangerie de France J3 : Normandie

Pour cette 1re semaine de road-trip, direction la Normandie ! Après les épreuves de la « Boutique », du « Produit signature », et du « Pain », nos boulangers devront relever les défis lancés par des amoureux du terroir, personnalités, chefs d’exception et producteurs locaux : - Jean-Baptiste, producteur de menthe bio, qui demandera à nos boulangers de sublimer sa plante aromatique et 100% normande. - Jeff, poissonnier installé à Cabourg, qui nous présentera un produit d’exception : le homard bleu ! - Amandine Petit, Miss France 2021, native de Caen, qui mettra nos boulangers au défi sur le caramel d’Isigny ! - Ils devront également créer le produit boulanger qui s’accordera au mieux avec l’escalope normande, que notre chef cuisinier préféré Norbert a spécialement préparée pour eux ! - Enfin, le chef cuisinier César Cosnefroy mettra au défi nos boulangers sur la pomme cuite au caramel, dont il a fait sa grande spécialité !