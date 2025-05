La meilleure boulangerie de France J3 : Occitanie

Lire la vidéo

Pour cette 2e semaine de roadtrip, direction l’Occitanie ! Une région d’une grande diversité, permettant à la fois d’allier joies de la montagne et de la mer, et de découvrir des terres riches aux paysages sauvages. C’est en sillonnant ces routes ensoleillées que notre jury part à la rencontre de 10 nouvelles boulangeries ! Et pour la 1re fois dans le concours, notre jury franchit la frontière pour rencontrer des boulangers qui mettent à l’honneur la boulangerie française en Espagne !