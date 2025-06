La meilleure boulangerie de France J3 : Semaine de finale nationale

Diffusé le 25/06/2025

Après 24 semaines enthousiasmantes à sillonner les routes gourmandes de France, après avoir visité près de 240 boulangeries, c’est l’heure pour notre jury de réunir les 24 boulangeries finalistes pour la grande semaine finale. Une semaine de finale nationale qui mettra en avant la richesse des régions et le talent de nos artisans, à travers des épreuves qui vont permettre à chacun de s’exprimer et de raconter son territoire par des créations originales et audacieuses. Qui sera sacré meilleur boulanger de France et succèdera à Lucien et Sylvain Gautier et leur équipe, gagnants de la saison 11 et dignes représentants de la région « pays basco-landais » ?