La meilleure boulangerie de France J4 : Finale nationale

Au programme de cette 4e journée, il ne reste plus que 4 équipes en lice. Pour cette demi-finale, nos artisans vont devoir se surpasser en créant des produits de snacking exceptionnels novateurs et originaux, dont un sandwich froid, un sandwich chaud et une pizza boulangère. À la clé : 2 places pour la finale !