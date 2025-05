La meilleure boulangerie de France J5 : Centre-Val de Loire

Pour cette 13e semaine de roadtrip, Bruno et Norbert se rendent le cœur vaillant et le palais affûté en Centre-Val de Loire. Terre des rois de France, arrosée par la majestueuse Loire, entre campagne verdoyante et villes historiques, ils ne perdront pas de vue leur mission : trouver la meilleure boulangerie de France ! Pour y parvenir, en plus de noter la boutique, le produit signature et le pain fétiche, Bruno et Norbert lanceront de gourmands défis à nos boulangers autour des spécialités régionales. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?