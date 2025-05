La meilleure boulangerie de France J5 : Finale nationale

Diffusé le 28/06/2024

Après 24 semaines enthousiasmantes à sillonner les routes gourmandes de France, après avoir visité près de 240 boulangeries, c’est l’heure pour notre jury de réunir les 24 boulangeries finalistes pour la grande semaine finale. Chaque jour, les binômes devront rivaliser de savoir-faire boulanger et de créativité pour répondre aux attentes d’un jury aussi exigeant que bienveillant jusqu’au dernier duel. Qui sera sacré meilleur boulanger de France et succèdera ainsi à Jean-Baptiste Grangé et Antoine Clément, gagnants de la saison 10 et dignes représentants de la Nouvelle-Aquitaine Sud ?