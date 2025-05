La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! J4 : Bourgogne-Franche-Comté

Diffusé le 21/11/2024

Estaminets, bouillons, bouchons… dans chaque région française, des dizaines de restaurants mettent à l’honneur leur patrimoine régional. Tenus par de véritables amoureux de leur région, ils ont à cœur de montrer les traditions de leur terroir, de la décoration aux plats de spécialité en passant par l’ambiance. Chaque semaine, Yoann Conte et Norbert Tarayre iront dans une région pour goûter la cuisine de 8 restaurateurs. Chaque jour, deux restaurants se feront face ; celui qui aura la meilleure moyenne ira en finale le vendredi et concourra contre les trois autres gagnants. Quel restaurateur éblouira le jury et remportera le titre de Meilleure table typique de sa région ?