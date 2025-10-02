La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! J4 : Bretagne

Diffusé le 02/10/2025

De la Corse à l’Alsace, de l’Auvergne à la Provence, des dizaines de restaurateurs bien décidés à faire briller leur région vont accueillir chez eux les chefs Norbert Tarayre et Yoann Conte ! Leur but : partager et faire découvrir le plus typique, le plus gourmand, le plus authentique des spécialités locales afin de remporter le titre de meilleur restaurant de leur région. Une compétition faites de secrets culinaires, d’astuces incroyables, de folklore et d’émotion auprès de ceux qui font vivre l’identité gastronomique de nos régions !