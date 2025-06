La meilleure destination vacances Elodie Gossuin découvre un sport peu connu : le paddle-tennis

Lire la vidéo

Un jury de bons vivants et amoureux de l’Hexagone, composé d’Élodie Gossuin, Christian Etchebest et Lauriane Gepner, part à la découverte de trois régions dans le but d’élire la meilleure destination vacances. Dans chaque émission, le jury explore deux destinations estivales d’une même région. Ils sont accueillis par des ambassadeurs locaux, qui les invitent à découvrir les activités locales incontournables. Après des visites enthousiastes et dépaysantes, le jury note les destinations sur plusieurs critères. La destination qui aura la moyenne la plus élevée est déclarée gagnante de l'épisode. Au terme de chaque compétition régionale, le jury départage les villes gagnantes et décerne à l'une d’elles le titre de « meilleure destination vacances ».