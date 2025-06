La petite maison dans la prairie S10 E12 - Le dernier adieu (1/2)

Diffusé le 12/09/2012

Charles et Caroline décident de prendre quelques jours de vacances pour rendre visite à leurs amis de Walnut Grove. Ils découvrent la grande maison dans laquelle vivent désormais Laura et Almonzo. Mais au cours de leur séjour, un certain Nathan Lassiter arrive dans la petite ville, affirmant être le propriétaire de la région. Les habitants sont stupéfaits...