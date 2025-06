La petite maison dans la prairie S10 E13 - Le dernier adieu (2/2)

Diffusé le 13/09/2012

Nathan Lassiter et ses hommes sont décidés à prendre le contrôle de Walnut Grove. Les habitants décident alors de dynamiter la ville ! Les seuls bâtiments qui échappent à ce massacre sont l'Église et « la petite maison dans la prairie », où ont vécu les Ingalls et les Carter. Laura et Almonzo partent s'installer quelques temps chez Charles et Caroline...