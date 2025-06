La petite maison dans la prairie S9 E1 - Un nouveau départ (1/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 13/08/2012

Après avoir vendu sa maison et sa ferme à John et Sarah Carter, Charles Ingalls fait des adieux déchirants à sa fille Laura. La vie de la jeune femme prend une nouvelle tournure : elle doit loger dans son petit appartement le frère et la nièce d'Almanzo...