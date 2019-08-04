La pire semaine de ma vie

Plus que trois jours avant le mariage de Mélanie et Stéphane. Ce dernier est convaincu que ses ennuis sont derrière lui et que la dernière ligne droite avant le jour J va enfin se dérouler sans accrocs ! Et pourtant les catastrophes accumulées au début de la semaine ne sont qu'un petit échantillon de ce qu'il s'apprête à vivre : un témoin hors-service, la grand-mère de sa future femme à l'hôpital, des parents envahissants et, pour couronner le tout, une fiancée qui disparaît. Le mariage aura-t-il bien lieu ? Rien n'est moins sûr...