La pire semaine de ma vie Partie 2

Plus que trois jours avant le mariage de Mélanie et Stéphane. Ce dernier est convaincu que ses ennuis sont derrière lui et que la dernière ligne droite avant le jour J va enfin se dérouler sans accrocs ! Et pourtant les catastrophes accumulées au début de la semaine ne sont qu'un petit échantillon de ce qu'il s'apprête à vivre : un témoin hors-service, la grand-mère de sa future femme à l'hôpital, des parents envahissants et, pour couronner le tout, une fiancée qui disparaît. Le mariage aura-t-il bien lieu ? Rien n'est moins sûr...