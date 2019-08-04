La pire semaine de ma vie Partie 1

On se doute bien que la semaine précédant un mariage est rarement de tout repos. Mais celle de Stéphane, qui s'apprête à épouser Mélanie, fille aînée du juge Coville, va battre tous les records... Harcelé par Anna, une collègue avec qui il a eu une aventure d'une nuit deux ans auparavant, il commence par perdre l'alliance de sa promise avant de tuer « accidentellement » le chien et d'envoyer la grand-mère de sa fiancée à l'hôpital... La patience déjà limitée de Monsieur et Madame Coville est mise à rude épreuve par ce gendre si peu désiré. Au final, le mariage aura-t-il bien lieu ?