La reine du crime présente : l'affaire Florence Nightingale

En 1926, Agatha Christie est en panne d’écriture et en instance de divorce. Elle rencontre Mabel, qui cherche à élucider le meurtre de son amie, battue à mort dans un train six ans plus tôt. Agatha invente un scénario pour réunir les suspects dans une demeure à la campagne et, se faisant passer pour la notaire, pour les interroger sous prétexte qu’ils auraient touché un héritage. Mais, dès le premier jour, l’un des hôtes est assassiné. L’arrivée de l’inspecteur Dicks va alors perturber les plans de la romancière...