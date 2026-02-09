La revue de presse Numéro 10

Diffusé le 09/02/2026

L’actualité chahutée façon Paris Première par Jérôme de Verdière et sa bande, on ne s’en lasse pas ! Depuis le Grand Point Virgule, humour mordant, esprit perturbateur et répliques qui piquent sortent du placard pour rhabiller l’actualité. Avec Jérôme de Verdière à la présentation, accompagné de Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Philippe Chevallier, Régis Mailhot, Stéphane Rose, Karine Dubernet, Giroud & Stotz, Florence Brunold et Michel Guidoni, sans oublier les caricaturistes Alex et Deligne.