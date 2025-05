La revue de presse Numéro 15

Lire la vidéo

Diffusé le 28/04/2025

L’actualité chahutée façon Paris Première par Jérôme de Verdière et sa bande, on ne s’en lasse pas et cela fait 17 ans que ça dure ! Depuis le Grand Point Virgule, humour mordant, esprit perturbateur et répliques qui piquent sortent du placard pour rhabiller l’actualité. Avec Jérôme de Verdière à la présentation, accompagné de Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Philippe Chevallier, Régis Mailhot, Stéphane Rose, Karine Dubernet, Giroud & Stotz, Thierry Rocher, Florence Brunold et Michel Guidoni, sans oublier les caricaturistes Alex et Deligne.