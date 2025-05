La revue de presse Numéro 9 - La 250e

Diffusé le 27/01/2025

Paris Première fête le 250e numéro de son émission mythique, la seule émission satirique de la télévision française ! Depuis plus de dix-huit ans, Jérôme de Verdière et ses complices usent et abusent d’une liberté essentielle, celle d’en rire. Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Philippe Chevallier, Giroud & Stotz, Régis Mailhot, Stéphane Rose, Karine Dubernet, Florence Brunold, Michel Guidoni et les dessinateurs Deligne et Alex ne respectent rien moins que l’esprit de sérieux. De Michel Rocard à Léon Deffontaines, d’Elisabeth Guigou à Aurélien Pradié, de Jack Lang à Laure Lavalette, en passant par le fantasque Jean Lassalle, ce sont au moins trois générations d’hommes et de femmes politiques qui sont venus se frotter à l’esprit de satire. Un club de libres penseurs unique en France rejoint tout au long de ces presque quatre quinquennats par des écrivains, journalistes et artistes qui ont animé la société française, Franz-Olivier Giesbert, Mireille Dumas, Charb, Michel Drucker, Marc Lambron, Jean Teulé, Elodie Poux, Eric Naulleau, Marc Lavoine, Thomas Dutronc… pour ne citer qu’eux. Plus qu’une émission de télévision, c’est une fête en public à laquelle nous sommes conviés avec de nombreux invités dans l’un des temples de l’humour français : le théâtre du Grand Point-Virgule.