La roue de la fortune célébrités Émission 2 (1/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 06/08/2025

Éric Antoine convie de nouveaux invités à vivre un rêve d'enfance : faire tourner la roue la plus mythique du petit écran... pour soutenir de belles causes ! Chaque personnalité devra faire preuve de logique pour résoudre les énigmes et tenter d'accéder à la grande finale. Mais attention : comme dans la version quotidienne, la roue réserve bien des surprises. Entre « Banqueroute », « Échange » et autres cases piégées, rien n'est jamais gagné d'avance ! Pour cette émission exceptionnelle, Éric Antoine promet une avalanche de nouveautés : de nouvelles cases, une cagnotte solidaire et une caverne spéciale pour l'occasion !