La roue de la fortune célébrités Émission 3 (2/2)

Diffusé le 29/10/2025

Éric Antoine va proposer à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause ! Chaque candidat tentera de résoudre les énigmes pour accéder à la finale et récolter un maximum pour son association. Comme les candidats de l’émission quotidienne, les célébrités devront aussi déjouer les facéties de la Roue et éviter les pièges comme la Banqueroute ou l’Échange pour espérer gagner leur partie et se hisser en finale.