La Seconde Guerre mondiale en HD Le temps des dictatures

Diffusé le 08/01/2012

Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se trouve amputée d'une partie de son territoire, et à l'humiliation de la défaite s'ajoute la ruine. Le pays doit en effet dédommager la France et la Grande-Bretagne à hauteur de 6,5 milliards de livres. En 1918, l'empereur Guillaume II abdique, mais le gouvernement de la nouvelle République de Weimar se montre incapable d'apaiser les tensions sociales. En 1923, les prix augmentent de façon vertigineuse en quelques semaines. C'est dans ce contexte qu'Adolf Hitler fait son apparition. Après la crise de 1929, six millions d'Allemands se retrouvent au chômage. Dans la tourmente, les courants extrémistes profitent des frustrations. En janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Il a désormais les pleins pouvoirs.