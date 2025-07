La Seconde Guerre mondiale en HD Épisode 10 - Objectif Berlin

Lire la vidéo

Diffusé le 11/03/2012

Août 1944. Paris est libéré. Un autre conflit commence : le Reich, prévu pour durer mille ans, ne survivra pas plus d'une année, 365 jours d'enfer durant lesquels Hitler va plonger son pays dans le chaos et le néant. Les forces allemandes se sont réfugiées à Berlin, poursuivies par l'armée russe, qui anéantira finalement leurs dernières résistances. Une semaine de terribles combats dans la ville s'achèvera avec le siège du Reichstag, et le suicide de Hitler, qui marquera la capitulation de Berlin. Puis aux souffrances de la guerre va s'ajouter l'horreur de la découverte des camps de concentration.