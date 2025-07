La Seconde Guerre mondiale en HD La guerre éclair

Diffusé le 15/01/2012

À l'instar de Bismarck en 1870, Hitler pressent que seule une guerre est capable de relever l'Allemagne à genoux. La « Blitzkrieg », le conflit éclair qu'il va livrer, s'appuie sur l'effet de surprise, la rapidité de la manœuvre et la brutalité de l'attaque. Les chars d'assaut et l'aviation sont les fers de lance de cette stratégie qui, au début de la Seconde Guerre mondiale, a montré son efficacité. En effet, la tactique va lui permettre de se rendre maître de l'Europe en moins de deux ans. Pendant des mois, entre 1939 et 1940, les combattants français et britanniques vont attendre leurs adversaires. Les généraux alliés sont persuadés que l'offensive allemande va venir buter sur la ligne Maginot. Mais ils se trompent : la bataille de France débute le 10 mai 1940 et se termine le 22 juin par la signature de l'armistice par le gouvernement Pétain.