La Seconde Guerre mondiale en HD L'enfer du Pacifique

Diffusé le 05/02/2012

L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, en 1941, provoque l'entrée en guerre des États-Unis. Tokyo vient de réveiller un géant assoupi dans son isolationnisme et le conflit devient mondial. Aux antipodes des champs de bataille européens, au milieu de l'océan et en plein cœur de la jungle, c'est une autre guerre qui se déroule. Les deux nations vont se livrer à des affrontements terrestres et navals sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais un seul des deux belligérants se rendra maître du Pacifique.