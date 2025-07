La Seconde Guerre mondiale en HD La bataille de l'Atlantique

Diffusé le 19/02/2012

À la fin de l'année 1940, la Seconde Guerre mondiale s'enlise. Hitler n'a pas réussi à vaincre la Grande-Bretagne. De son côté, Churchill n'a que peu de moyens à sa disposition pour riposter et affaiblir le Troisième Reich. Les deux ennemis espèrent mutuellement se mettre K.-O. Londres choisit l'option des bombardements massifs, tandis que Berlin jette toutes ses forces dans l'Atlantique Nord pour couper les routes de ravitaillement à son ennemi britannique. La guerre totale se poursuit, dans les airs et en mer. La bataille de l'Atlantique fait rage. Des images d'archives et des témoignages tentent de rendre compte de la sauvagerie des assauts et de la détermination des hommes engagés dans ce conflit.