La success story des BD cultes De Spirou à One Piece

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Plongez au cœur de l'univers des bandes dessinées et des mangas qui ont façonné l'imaginaire de plusieurs générations. Alors que la France est aujourd'hui le 2ᵉ plus grand consommateur de mangas au monde, le programme dévoile les secrets, anecdotes et histoires étonnantes dissimulées derrière des œuvres mythiques comme Astérix, Tintin, Les Schtroumpfs, One Piece ou Dragon Ball. À travers les souvenirs de personnalités telles qu'Olivier Minne, Magloire, Amandine Petit, ou encore de spécialistes comme la journaliste pop culture Marie Palot, les auteurs Jérôme Alquié ou Diane Truc, le documentaire mêle archives, battles ludiques et témoignages croisés. Un cocktail d'humour, de nostalgie et de découvertes pour célébrer la culture BD et manga dans une ambiance résolument pop et positive.