La vengeance d'une femme Épisode 35

Alors qu'une grosse somme s'est volatilisée des comptes de l'entreprise, Selcuk est victime d'un accident auquel Asya et Volkan sont mêlés. Tout Tekirdag est chamboulé, tout comme Ali dont le comportement est de plus en plus alertant.