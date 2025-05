La vengeance d'une femme Épisode 47

Derin est complètement effondrée et se réfugie chez ses parents. Volkan ne sait plus où il en est mais il perd la tête. Asya revoit un de ses anciens amis, ce qui rend Volkan fou de colère. Haluk cherche partout Selcuk et Hijran...