La vengeance d'une femme Épisode 7

Asya confirme à Fahmi qu'elle veut divorcer et il lui répond qui faut faire un inventaire des biens et des finances en commun. En rentrant de son jogging matinal, elle croise Bahar et Mert qui les invite elle, Volkan et Ali à un barbecue le soir-même.