La véritable histoire d'Angelina Jolie

Diffusé le 26/05/2018

Fille des comédiens Jon Voight et Marcheline Bertrand, Angelina Jolie a très vite été programmée pour devenir une star. Pourtant, elle ne s'est pas imposée tout de suite au cinéma. Après une enfance marquée par la solitude et l'insolence, le septième art apporte à Angelina la sécurité dont elle avait besoin, jusqu'à devenir une femme engagée et exigeante. Grâce au témoignage de ses proches, vous découvrirez cette personnalité complexe sous un nouveau jour.