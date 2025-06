La vie secrète des autoroutes Émission 1

Diffusé le 11/06/2025

Nous sommes près de 5 millions à prendre la route chaque été. Et la voie la plus rapide pour rejoindre sa destination, c’est l’autoroute. 12 000 kilomètres de bitume loin d’être un long fleuve tranquille : embouteillages monstres, pannes, accidents… Sur les grands axes, des professionnels de la route risquent leur vie pour sauver la nôtre : patrouilleurs, dépanneurs et gendarmes se mobilisent 24h/24 et 7j/7. Tous les 50 kilomètres, les aires d’autoroutes se transforment en véritables oasis pour les voyageurs. Sur l’autoroute A9, l’aire de Narbonne Vinassan est l’une des plus grandes de France. À sa tête, Christelle fait face à de sérieux problèmes de recrutement. Entre les absents et les employés peu motivés, elle va devoir prendre une décision radicale : licencier un membre de son équipe. Plus au Sud, sur l’A9, dans l’aire du village Catalan, la directrice Virginie et ses 50 salariés doivent servir 10 000 clients chaque jour. Un défi XXL qui peut dérailler à tout moment, notamment lorsque des salariés ne se présentent pas à leurs postes. Antony, dépanneur, travaille sur l’A7 entre Montélimar et Orange, une des portions les plus fréquentées de cette autoroute. Aujourd’hui, au milieu d’une dizaine d’interventions pour pneus crevés ou moteurs en surchauffe, il va devoir remorquer le camping-car d’une famille allemande. Une opération délicate avec un véhicule d’une telle taille.