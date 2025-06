La vie secrète des autoroutes Émission 2

Diffusé le 11/06/2025

Nous sommes près de 5 millions à prendre la route chaque été. Et la voie la plus rapide pour rejoindre sa destination, c’est l’autoroute. 12 000 kilomètres de bitume loin d’être un long fleuve tranquille : embouteillages monstres, pannes, accidents… Sur les grands axes, des professionnels de la route risquent leur vie pour sauver la nôtre : patrouilleurs, dépanneurs et gendarmes se mobilisent 24h/24 et 7j/7. Tous les 50 kilomètres, les aires d’autoroutes se transforment en véritables oasis pour les voyageurs. Sur l’aire de Narbonne Vinassan, Alexia, la directrice adjointe va se retrouver seule aux commandes de la station. Elle n’a que quelques jours pour prouver qu’elle est capable d’occuper le poste de directrice. Mais entre les pompes à essence en panne et les machines à café capricieuses, rien ne va se passer comme prévu. Près de Valence, c’est le dernier jour de formation pour Laura, l’une des plus jeunes patrouilleuses de France. Un objet métallique sur la voie de gauche met en danger les automobilistes. Au péril de sa vie, son coéquipier va devoir traverser les 3 voies pour le récupérer. Sur l’A9, coincé dans les bouchons des départs en vacances, Nicolas, chauffeur routier est sous pression. Dans la précipitation, il va commettre une erreur qui pourrait bien lui coûter cher : une partie de sa cargaison a été endommagée.