La vie secrète des commerçants Émission 1

En Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Élodie, 32 ans, est sur le point d’ouvrir son institut de beauté. Après près de quinze ans comme esthéticienne salariée, cette jeune maman de deux enfants n’aspire désormais qu’à une seule chose : ouvrir son propre institut. Pour y parvenir, elle a choisi de devenir franchisée d’une grande enseigne de beauté. Élodie a investi 158 000 euros. Une aventure dans laquelle elle entraîne toute sa famille : ses parents, garants du prêt bancaire, et son mari, chargé des travaux. Mais à quelques jours de l’ouverture, le stress monte : le salon est encore en chantier et rien n’avance comme elle le souhaiterait. Flavien, 33 ans, est un ancien salarié d’une grande enseigne de déstockage. Il s’est associé à David, 51 ans, fidèle client de son ancien magasin. Ils ont chacun investi 6 000 euros pour prendre la gérance d’un magasin à Saint-Étienne. Ensemble, ils forment un duo atypique : Flavien, le jeune ambitieux, et David, la force tranquille. Leur objectif : surpasser un autre magasin de l’enseigne situé à seulement 7 km. Mais le chemin vers le succès s’annonce semé d’obstacles. Areski a 55 ans et une longue carrière dans la restauration rapide derrière lui. Il y a six ans, il décide d’ouvrir son propre restaurant et investit dans une pizzeria à Castres. Mais l’activité ne décolle pas. Il tente alors un coup de poker : ouvrir un second établissement de la même enseigne à Albi, pour équilibrer ses comptes. Il hypothèque sa maison et emprunte un million d’euros. Une aventure risquée, car en cas d’échec, il pourrait tout perdre. Près de Lyon, à Vaux-en-Velin, Kossivi, 30 ans, et Manon, 28 ans, sont de jeunes parents entrepreneurs. Lui a déjà fait ses preuves dans le commerce en doublant le chiffre d’affaires d’un petit supermarché. Esthéticienne de formation, elle a tout quitté pour le suivre dans l’aventure de leur vie : ouvrir un magasin de produits de seconde main. Le couple a investi toutes ses économies et emprunté 200 000 euros à la banque. Ils se donnent deux ans pour rentabiliser leur affaire. Mais pour commencer, il leur faut réussir à ouvrir dans les temps : les travaux ont pris du retard et leur enseigne pourrait ne pas être livrée à temps.