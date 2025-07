La vie secrète des commerçants Émission 2

Lire la vidéo

Stéphane, 53 ans, est un ancien chef étoilé de la région ardéchoise. Mais la haute gastronomie est un milieu stressant, exigeant un investissement total au détriment de la vie de famille. Ces dernières années, sa femme et ses deux filles de 5 et 8 ans ne l’ont pas beaucoup vu. Stéphane a donc décidé de tout quitter pour devenir boulanger. Il investit 40 000 euros de ses économies personnelles et emprunte 300 000 euros. Pour rembourser ses dettes au plus vite, il espère ouvrir dans quatre mois. Mais les mauvaises nouvelles vont s’enchaîner, l’obligeant à revoir tous ses plans. Arsène, 70 ans, et Gérard, 80 ans, sont les patrons d’un salon de coiffure à petits prix à Strasbourg. Aujourd’hui, ils ont décidé de passer la main à l’une de leurs quatre employées. Pour reprendre ce salon très rentable, il faut oser se lancer, emprunter un peu plus de 160 000 euros à la banque et fournir un apport personnel de 25 000 euros. Alors, qui osera franchir le pas ? Et comment réagiront les trois autres salariées ? Près de Grenoble, Sandra, 32 ans, et Julien, 39 ans, ont décidé d’ouvrir un escape game. Pour acquérir leur espace de loisirs de 330 m², le couple a investi 43 000 euros de ses économies et emprunté 555 000 euros. Mais avant l’ouverture, de nombreux défis les attendent : formation, recrutement, travaux, marketing… Sandra et Julien vont devoir être sur tous les fronts. Et leur vie de famille risque d’être chamboulée pendant quelque temps… Hervé, 56 ans, a ouvert un bureau de tabac il y a vingt ans à Canet-en-Roussillon. Une affaire familiale qu’il gère avec sa femme et ses deux fils de 23 et 30 ans. Il y a quelques mois, il a décidé de lancer une nouvelle entreprise dans un secteur en plein essor : les glaces. Hervé investit toutes ses économies, 180 000 euros, et emprunte 70 000 euros pour s’offrir un emplacement de rêve en bord de mer. Mais la famille va vivre des montagnes russes : à quelques heures de l’ouverture, la chambre froide tombe en panne. Hervé va devoir prendre une décision radicale.