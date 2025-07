La vie secrète des commerçants Émission 3

Diffusé le 09/07/2025

Élodie, esthéticienne il y a encore quelques mois, ouvre son salon de beauté en Vendée dans vingt-quatre heures. Mais les travaux ne sont pas terminés : pendant que les ouvriers donnent les derniers coups de marteau, Kévin, son compagnon, règle la sonorisation du salon… Et dans cette agitation, Élodie et son employée Maéva doivent suivre les conseils de leur formatrice, qui les initie notamment au fonctionnement de la caisse et à la prise de rendez-vous. Flavien et David, duo de patrons détonnant, ont ouvert leur magasin de déstockage à Saint-Étienne il y a un mois et demi. Après un démarrage sur les chapeaux de roue, les premières difficultés surgissent : une marchandise moins attrayante qu’espérée, et surtout leur première évaluation. Un expert de l’enseigne va passer leur magasin au crible, et déstabiliser les jeunes patrons. Areski connaît par cœur les difficultés d’être son propre patron. Avec sa femme Céline, il ouvre un second restaurant italien censé rééquilibrer les finances du premier. Mais les comptes sont déjà dans le rouge. Si Areski garde son optimisme légendaire, Céline craque : elle a peur, car ils risquent de tout perdre. Près de Lyon, Kossivi et Manon savent que l’échec n’est pas une option. Les jeunes parents se rêvent déjà en rois de l’occasion. Après un mois passé à chiner des objets en tout genre pour constituer leur stock, ils ouvrent enfin leur boutique au public. Ils espèrent séduire la clientèle avec leur sélection originale.