La vie secrète des commerçants Émission 5

Diffusé le 16/07/2025

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l’institut de beauté d’Élodie connaît un franc succès depuis son ouverture. Maman active, elle jongle entre rendez-vous beauté et gestion familiale, une organisation à flux tendu. À la rentrée, avec la baisse de la fréquentation, l’institut s’adapte : Élodie lance une carte d’abonnement pour fidéliser la clientèle locale. Une première carte est vendue à une cliente conquise, signe d’un bel avenir pour l’institut ? Le nouveau magasin de déstockage de Flavien et David affiche de belles performances après seulement un an d’ouverture. Côté management, ce sont toujours deux styles : David, chaleureux et blagueur avec les équipes, et Flavien, déterminé et ambitieux, qui vise la performance avant tout. Aujourd’hui, les deux associés attendent impatiemment leur classement national. À chaque actualisation des mails, la tension monte : l’objectif était d’atteindre la 200e place. Y parviendront-ils ? Pour redresser ses finances, Areski ouvre un second restaurant à Albi et parie sur des soirées événementielles. Lors de la diffusion d’un match de l’équipe de France en pleine coupe d’Europe, il espère que de nombreux clients viendront regarder le match dans son établissement mais il se retrouve face à une salle vide… Refusant de se décourager, il décide d’organiser dès le lendemain un blind test. Est-ce la bonne idée pour attirer les clients ? Avec leur magasin d’objets d’occasion, Kossivi et Manon explosent les compteurs : 108 000 euros de recettes par mois, soit le double de leurs prévisions. Mais le succès a un prix pour ces jeunes parents, débordés et privés de temps avec leurs enfants. Heureusement, le retour de Lionel et l'embauche de Michel à la vente relancent la dynamique. Résultat : Manon peut enfin partir plus tôt le samedi et profiter, un peu, de sa famille.