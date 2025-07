La vie secrète des commerçants Émission 6

Stéphane, ancien chef étoilé, s’est vu refuser le permis de construire de sa future boulangerie. Mais bien décidé à ne pas se laisser abattre, il accepte de reprendre l’établissement de Saint-Étienne-de-Fontbellon en Ardèche. Dès son premier jour, il égale les chiffres de l’ancien patron avec 3 500 euros de ventes, puis pousse l’équipe vers la performance. Horaires modifiés, promotions accélérées : la mutation ne fait pas l’unanimité... Elvira, originaire du Kazakhstan, a repris le salon de coiffure où elle était salariée il y a quelques mois. Face à la complexité administrative, elle s'accroche malgré ses lacunes en gestion. Six mois plus tard, ses efforts paient : le chiffre d’affaires a grimpé de 10 %. Devenir patronne était son rêve, une promesse faite à sa maman disparue. Quand son moral flanche, c’est en pensant à elle qu’Elvira trouve sa force. Julien et Sandra jonglent entre leur escape game en plein essor et leur vie de famille. Ce soir, ils accueillent leur première soirée d’entreprise avec 40 participants qu’il va falloir bien occuper. Mais le couple d’entrepreneurs est rassuré : le bouche-à-oreille fonctionne. Chaque week-end, leur établissement affiche complet. Entre réservations, retards et enchaînement des parties, la gestion au jour le jour devient un vrai casse-tête pour Sandra et Julien. Deux mois après l’ouverture de son glacier, Hervé doute : les ventes peinent à décoller. L’arrivée de Tatiana dynamise l’équipe qui redouble d’efforts pour attirer les clients. Et peu à peu, le glacier commence à s’imposer sur le front de mer. La responsable de la franchise va venir souligner les axes à améliorer et un objectif à atteindre : 200 000 euros de chiffre d’affaires annuel.