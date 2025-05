La vie secrète des supermarchés S2 E1

Lire la vidéo

Diffusé le 19/06/2024

Dans l’arrière-pays Varois, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var, l’hypermarché XXL se prépare pour une semaine de promotions exceptionnelles : des prix cassés sur les produits d’hygiène et de beauté. Le magasin compte bien faire le plein de clients car c’est la dernière fois qu’il a le droit d’organiser une telle opération. Un défi pour Caroline, la responsable des hôtesses de caisse, qui va devoir réquisitionner un nombre record de caissières, en espérant qu’aucune ne lui fasse faux bond... À Brest, dans le Finistère, Claudie est la responsable du rayon parapharmacie du plus grand hypermarché de la région. Grâce à son bagou, elle est devenue une figure incontournable du magasin. Mais ces derniers temps, Claudie a de plus en plus de mal à attirer les clients dans son rayon. Pour faire décoller son chiffre d'affaires, elle s’apprête à mener une petite révolution ! Dans la banlieue de Caen, À Saint-Contest, le magasin de hard discount de Lucas va vivre une journée difficile : à quelques heures de l’ouverture, Lucas n’a toujours pas reçu sa livraison quotidienne... Le rayon frais est quasiment vide ; la hantise pour un directeur car le risque, c’est de perdre des clients au profit de son principal concurrent installé juste en face. Il va devoir trouver de la marchandise au plus vite pour ne pas décevoir ses clients, et son père qui l’attend au tournant !