La vie secrète des supermarchés Émission 1

Lire la vidéo

Diffusé le 17/09/2025

En Corse, près d’Ajaccio, dans l’un des plus grands hypermarchés de l’île, Ghjuvan - Ghu pour les intimes - fait ses premiers pas de manager dans le secteur non-alimentaire. Son défi : faire décoller une nouvelle jardinerie éphémère de 450 m² alors que le non-alimentaire ne représente plus que 15 % des ventes. Mais la Corse a ses imprévus : le terreau, produit star de la saison, n’a pas été livré et menace de ruiner l’opération ! L’équipe doit faire preuve de créativité, épaulée par Laurine, décoratrice de l’hyper, pour sauver la mise et séduire la clientèle. Ghu apprendra-t-il à transformer l’échec en opportunité et à s’imposer comme le futur directeur ? En plein cœur du quartier de Wazemmes à Lille, Cédric gère un hard discount pas comme les autres : il vend des produits issus de la surproduction ou des invendus de la grande distribution. Ici, chaque livraison est un pari : la marchandise est inconnue jusqu’à la dernière minute et les dates courtes imposent des ventes éclairs. Pour séduire une clientèle d’étudiants, Cédric doit concilier prix cassés, inventivité commerciale… et jongler avec la tension familiale, entre sacrifices professionnels et moments précieux à préserver. Pour écouler ses stocks et éviter toute perte, il est prêt à tout, même à jouer les camelots dans ses rayons. Dans le Jura, à Montmorot, Julien prend les commandes d’un hypermarché de 13 000 m² et compte bien faire entrer le magasin dans une nouvelle ère : fini les prospectus papier, place au tout numérique et à la carte de fidélité sur smartphone ! Mais ici, 1 client sur 2 a plus de 60 ans, et la transition s’annonce délicate. Tenir la cadence des commandes drive, rassurer les plus âgés, convaincre la clientèle d’adopter l’application… Entre réticences, bugs du réseau et engouement inattendu, Julien et son équipe devront gérer l’afflux, éviter de braquer les clients fidèles, et moderniser l’enseigne sans perdre son âme.