La vie secrète des supermarchés S2 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 01/10/2023

À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Patrice est le patron du plus grand hypermarché de la région. À l'intérieur, les clients ont assisté à une petite révolution : Patrice a transformé une partie de ses rayons en une grande halle de marché avec boucherie, traiteur et même sushis frais. Les stars, ce sont les plats faits maison concoctées par Sébastien. Mais l’ancien chef ne veut pas s’arrêter là : il souhaite proposer des plats cuisinés maison dans des bocaux pour allonger la durée de vie des produits. Mais la nouvelle machine de stérilisation est capricieuse, et sans elle impossible de commercialiser les bocaux. Patrice et Sébastien parviendront-ils à la faire fonctionner à temps ? À Saint-Contest dans le Calvados, Lucas est le tout jeune gérant d’un hypermarché hard discount dont son père est propriétaire. À seulement 23 ans, le jeune homme travaille dur pour proposer les prix les plus bas, sous l'œil exigeant du patriarche. Alors que les finances de son magasin sont fragiles, le jeune directeur lance une opération exceptionnelle : il a fait distribuer 20 000 coupons de 10 euros de réduction, valables dès 50 euros d’achat, dans les boîtes aux lettres des alentours. L’objectif : augmenter sa clientèle de 20 %. Mais les problèmes de livraison et les ruptures de stock vont mettre ses nerfs à rude épreuve…