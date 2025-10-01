La vie secrète des supermarchés Émission 3

À Ajaccio, Fabrice, le directeur de l’hypermarché XXL, prépare le week-end de Pâques, la deuxième plus grosse opération de l’année après Noël. Son pari : faire briller la boucherie grâce à Benjamin, 30 ans, un boucher artisanal passionné, recruté pour son sens du produit et sa sélection locale. Dès l’aube, 300 kg d’agneau, près de 700 kg de bœuf de concours et des apprentis à encadrer : la transmission est au cœur de la réussite ! Mais les imprévus, les contrôles sanitaires et les erreurs de jeunesse risquent de bouleverser la fête… Parviendront-ils à tout vendre, sans perdre en qualité ni en marge ? Pour séduire les étudiants et doper la fréquentation, Cédric, patron d’un supermarché anti-gaspi à Lille, confie les rênes de la communication à Kevin, 30 ans, jeune père dynamique, devenu responsable des réseaux sociaux. Premiers TikToks, gestion de campagnes locales, partenariat avec les associations étudiantes : Kevin découvre un nouveau métier, tandis que Cédric part lui-même sur le terrain, multipliant animations et opérations séduction. Leur objectif : devenir le « bon plan » incontournable de Lille et attirer plus de 500 nouveaux clients en quelques jours. La visibilité sera-t-elle au rendez-vous ? Au cœur du Jura, la modernisation bat son plein à l’hypermarché de Montmorot. Jérémy, jeune chef boulanger, relève un défi inédit : transformer les invendus de la veille en une nouvelle baguette anti-gaspi, la « Miette d’or », dont le nom a été choisi par les clients sur les réseaux sociaux ! Entre la création de la recette, l’innovation technique et la communication virale orchestrée par Loïc, le pari est risqué : les consommateurs se laisseront-ils tenter ?