La vie secrète des supermarchés S1 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 24/05/2023

À 50 km de Metz, en plein cœur de la Moselle, François Rodriguez, le directeur du supermarché, va mobiliser toutes ses équipes pour préparer la fête des mères, un des évènements commerciaux les plus importants dans la grande distribution. Et cette année, pas de catalogue papier : c’est sur les réseaux sociaux que le magasin va communiquer, et c’est le patron en personne qui va se mettre en scène ! Sur l’Île d’Oléron, Florian, le directeur du supermarché, n’a plus qu’un mois pour trouver une trentaine de saisonniers pour cet été. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, il va participer au forum de l’emploi avec Virginie, la DRH. Mais tous les deux vont être surpris de constater que leurs offres d’emploi ne font pas du tout rêver les postulants. Dans l’hypermarché de Gonfreville-l'Orcher en Normandie, Karine est en pleine reconversion professionnelle. Elle vient d’intégrer deux des rayons les plus complexes du magasin : l’automobile et le bricolage. Des secteurs qui demandent de connaître par cœur des centaines de références face à des clients toujours plus exigeants… Karine réussira-t-elle à s’adapter ?