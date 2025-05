La vie secrète des supermarchés S1 E3

Diffusé le 31/05/2023

En Charente-Maritime sur l'île d'Oléron, Florian est parvenu à trouver les 30 saisonniers qui vont travailler dans son hyper pendant toute la période estivale. Il faut maintenant les former. Anaïs va faire ses premiers pas en tant qu’hôtesse de caisse. Une mission qui n’est pas de tout repos : il faut tenir la cadence, veiller à ce que les clients déposent bien tous leurs articles sur le tapis roulant et garder le sourire en toute circonstance… une mission qui va mettre Anaïs à très rude épreuve. À Farébersviller en Moselle, c’est la fête des mères, un évènement commercial crucial dans la grande distribution. Pour faire venir les clients, François, le directeur, a accepté de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Côté pâtisserie, Medhi a créé un dessert spécial fête des mères, un peu plus cher que les pâtisseries habituellement vendues. Réussira-t-il à écouler toutes ses créations ? De leur côté, Alexandre et Bryan, employés du rayon fruits et légumes, espèrent vendre 500 bouquets de fleurs. Mais elles fanent très vite et les deux hommes n’ont que deux jours pour tout vendre. Y parviendront-ils ? Dans l’hypermarché de Gonfreville-l'Orcher, Annick, la responsable du rayon charcuterie, compte bien mettre ses 38 années d’expérience au service de sa famille cette fois : elle va réaliser le buffet pour le baptême de son petit-fils. Annick réussira-t-elle à gérer la pression et à épater les invités ?