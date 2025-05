La vie secrète des supermarchés S1 E4

Diffusé le 31/05/2023

Le supermarché de l’île d’Oléron a 37 ans. Pour l’occasion, Florian, le directeur, a décidé de baisser les prix sur de nombreux produits. Afin de booster les ventes, il a fait appel à Patrick, un animateur haut en couleur. Du rayon électroménager à la poissonnerie en passant par la boucherie, vous découvrirez les techniques imparables de ce « vendeur » hors pair. Près du Havre à Gonfreville-l'Orcher, Karine prend ses marques dans les rayons automobile et bricolage. Sa responsable n’hésite pas à lui confier une mission de la plus haute importance : passer la commande bi mensuelle des produits manquants. Car il faut à tout prix éviter la rupture de stock. Mais parmi les 4 000 références, Karine va avoir beaucoup de mal à se repérer… De son côté, Fofana, l’as du bricolage, va devoir réparer en urgence l’une des marmites du rayon traiteur. Les cuisiniers risquent de prendre du retard sur la production. Fofana doit absolument trouver la panne et la réparer ! La semaine promo se poursuit à l’hyper de Farébersviller en Moselle. Christelle, hôtesse de caisse passionnée par son métier, est encore une fois à l’accueil du magasin : entre la gestion de la billetterie, l’enregistrement de commandes spéciales et les produits non disponibles alors qu’ils sont sur le catalogue des promos, le guichet risque de se transformer en bureaux des plaintes. Christelle saura-t-elle satisfaire toute les demandes ?